Инфекционист Неронов предупредил, что «ветряночные вечеринки» могут привести к осложнениям у детей

Несмотря на то что ветряная оспа чаще всего поражает детей до 10 лет, медики отмечают увеличение случаев заболевания среди взрослых, особенно после пандемии, когда контакты с вирусом существенно сократились. Ситуацию прокомментировал инфекционист, доктор медицинских наук Владимир Неронов в интервью сайту «Страсти» .

Миф о «ветряночных вечеринках» по-прежнему существует. Некоторые считают, что специально заразить ребенка ветрянкой — хорошая идея, чтобы он переболел в детстве. Однако это очень рискованно.

Как отметил доктор, во-первых, невозможно предугадать, как ребенок перенесет инфекцию. Даже при легком течении болезни возможны осложнения, такие как пневмония, энцефалит или сепсис. Во-вторых, зараженный ребенок становится источником инфекции для окружающих, включая беременных женщин и людей с ослабленным иммунитетом.

Врач подчеркнул, что вакцинация — единственный надежный способ профилактики. Хотя вакцина от ветрянки не включена в Национальный календарь прививок, ее можно сделать по желанию в частных клиниках и некоторых государственных поликлиниках, если вакцина закуплена регионом или есть эпидемиологические показания.