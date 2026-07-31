Инфекционист Неронов посоветовал дачникам раз в 10 лет делать прививку от столбняка

В России столбняк встречается редко благодаря массовой вакцинации, однако заболевание по-прежнему опасно. Ежегодно регистрируется от 8 до 20 случаев, большинство из которых приходится на непривитых людей или тех, у кого ослаб поствакцинальный иммунитет. Летальность при столбняке может достигать 25–39%, несмотря на современную медицинскую помощь.

Дачники относятся к группе риска по столбняку, так как часто контактируют с землей и колющими предметами. Микротравмы на коже становятся «входными воротами» для инфекции. Возбудитель заболевания — бактерия Clostridium tetani, споры которой широко распространены в почве.

Прививку от столбняка лучше сделать заранее, до начала дачного сезона, поскольку иммунитет формируется не сразу. Взрослым ревакцинацию обычно проводят каждые 10 лет для поддержания необходимого уровня защиты.

Если человек получил травму на даче и не помнит, когда последний раз прививался, следует как можно скорее обратиться за медицинской помощью. Врач оценит характер раны и назначит экстренную профилактику — введение противостолбнячного иммуноглобулина или вакцины.

«Главный вывод прост: прививка от столбняка — это реальная защита перед сезоном, когда риск травм при работе на земле возрастает, а после получения травмы время играет против пациента», — добавил Неронов.

Эксперт также напомнил о базовых мерах профилактики: работать в плотных перчатках и закрытой обуви, аккуратно обращаться с инструментами, сразу промывать и очищать любые порезы и ссадины, а при глубоких или загрязненных ранах не заниматься самолечением и своевременно обращаться к врачу.