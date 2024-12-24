Инфекционист Неронов: на ранних этапах эхинококкоз протекает без симптомов

Эхинококкоз возникает из-за заражения паразитами Echinococcus, попадающими в организм человека через загрязненную пищу или контакт с животными. О признаках заболевания рассказал «Известиям» врач-инфекционист Владимир Неронов.
Специалист отметил, что на ранних стадиях заболевание протекает бессимптомно. С ростом кист могут появиться болезненные ощущения правом подреберье и увеличиться размер печени при ее поражении. Если эхинококкоз затрагивает легкие, возможны боли в груди, одышка и кашель.
При появлении образований в других органах у пациента может наблюдаться тошнота, резкое снижение массы тела и отсутствие аппетита, добавил Неронов.
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