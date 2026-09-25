Инфекционист Намазова рассказала, что осенью у детей чаще всего выявляют педикулез

Всплеск выявления педикулеза у детей в сентябре и октябре обусловлен возвращением в коллективы после каникул и плановыми осмотрами. Об этом сайту «Крымская газета» сообщила врач-инфекционист Дарья Намазова.

По словам эксперта Российской детской клинической больницы Минздрава России, летом возрастает риск передачи вшей, а начало учебы и проверки в учреждениях приводят к их активному обнаружению.

В Роспотребнадзоре добавили, что паразиты передаются преимущественно при контакте «голова к голове». Первым признаком заражения часто становятся нарушения сна и раздражительность ребенка. Специалисты рекомендуют сразу обращаться к врачу, проверять всех членов семьи и стирать белье при температуре от 60 градусов.