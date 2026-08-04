Инфекционист Намазова предупредила о редком повторном заражении ветрянкой
Повторно заболеть ветряной оспой можно, но при нормальном иммунитете это случается крайне редко. После инфекции вирус может реактивироваться и вызвать опоясывающий герпес, сообщает RT.
Врач-инфекционист Российской детской клинической больницы Минздрава России Дарья Намазова объяснила, что после ветряной оспы обычно формируется длительный иммунитет. Вирус Varicella-Zoster остается в нервных ганглиях в неактивном состоянии.
При ослаблении иммунного контроля вирус может реактивироваться и вызвать опоясывающий герпес. Болезнь начинается с жжения, боли или повышенной чувствительности кожи, затем появляются пузырьки на ограниченном участке тела, обычно с одной стороны.
Риск повышается при ВИЧ, онкогематологических заболеваниях, после трансплантации, химио- и лучевой терапии, при длительном приеме иммуноподавляющих препаратов, а также у людей старше 50 лет.
Больной опоясывающим герпесом может передать вирус не болевшему и не вакцинированному человеку — у него разовьется ветряная оспа. Особенно уязвимы беременные, новорожденные и люди с иммунодефицитом.
При сомнениях врач может назначить анализ на антитела IgG к вирусу. После контакта восприимчивому человеку могут рекомендовать вакцинацию в первые три-пять суток; беременным и пациентам с выраженным иммунодефицитом требуется особый подход.