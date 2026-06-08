Инфекционист Мухина предупредила о рисках для здоровья при прогулках под летним дождем

Врач-инфекционист Марият Мухина в беседе с Life.ru рассказала о потенциальных опасностях, которые могут подстерегать людей во время прогулок под летним дождем. Она объяснила, что такие прогулки могут привести к переохлаждению и контакту с патогенными микроорганизмами.

Мухина отметила, что намокание одежды и кожи может вызвать нарушение терморегуляции организма и снижение местного иммунитета. Это, в свою очередь, может привести к активизации вирусов и бактерий.

Специалист подчеркнула, что дождевая вода нестерильна и может содержать различные патогены. Среди возможных последствий она выделила кожные инфекции, вызванные стафилококками и стрептококками, а также кишечные инфекции, вызванные сальмонеллами, шигеллами, кишечной палочкой, ротавирусами и норовирусами.

Кроме того, Мухина упомянула о лептоспирозе, который может развиться при контакте кожи или слизистых с водой, загрязненной мочой инфицированных животных. Болезнь может сопровождаться высокой температурой, сильной головной и мышечной болью.