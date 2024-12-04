Инфекционист Мескина предупредила, что мышечная боль бывает симптомом микоплазменной пневмонии

Если человек жалуется на мышечную боль без видимой причины, то это может быт симптомом микоплазменной пневмонии. Об этом сообщил сайт Regions.ru со ссылкой на инфекциониста Елену Мескину.
Она отметила, что заболевание очень коварно. Человек заражается воздушно-капельным путем, а потом бактерия может жить в нем в спящем режиме.
Когда проходит инкубационный период, то заболевание начинает себя проявлять. У пациента может наблюдаться мышечная боль и слабость, высокая температура до 39 градусов, а также сильным кашлем, сыпью, ознобом и проблемами с ЖКТ, добавил сайт KP.RU.
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