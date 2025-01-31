Инфекционист Мексина: листерия особенно опасна для беременных женщин
Бактерия листерия, живущая в почве, представляет серьезную опасность для здоровья человека, так как может поражать центральную нервную систему. Профессор кафедры педиатрии Елена Мексина в беседе с телеканалом «Звезда» рассказала о болезнях, вызываемых этим микроорганизмом.
Россельхознадзор зафиксировал первый в этом году случай выявления опасной бактерии в партии куриного мяса, ввезенного в Россию из Казахстана.
Врач подчеркнула, что инфицирование человека листерией возможно при употреблении неправильно обработанной пищи или при продолжительном контакте с землей. Листерия особенно опасна для беременных женщин, поскольку может привести к потере плода или передаче инфекции новорожденному ребенку.
Листерия также вызывает менингит, сепсис, воспаление легких, особенно у людей с ослабленным иммунитетом, пояснила профессор.