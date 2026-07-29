Инфекционист Матюхин предупредил, что личинки в старых матрасах могут вызвать тяжелые дерматиты

Главный специалист по инфекционным болезням Андрей Матюхин в разговоре РИАМО предупредил об опасности, которую представляют личинки жука-кожееда, обитающие в старых матрасах. Они могут вызывать тяжелые дерматиты.

По словам врача, сами кожееды питаются органическими отходами, такими как волосы, перхоть и ткани. Насекомые не кусаются целенаправленно ради крови, но их личинки имеют ядовитые волоски и могут повреждать кожу, отметил URA.RU.

Матюхин подчеркнул, что основная угроза исходит не от укусов, а от ядовитых волосков личинок и механического переноса бактерий. Личинки могут переносить споры грибков, которые собираются с мертвых тканей, оставляя их на коже. Однако, несмотря на это, риск заражения серьезными заболеваниями, такими как чума или тиф, минимален. Гораздо опаснее расчесы, в которые попадает инфекция, и дерматиты, оставляющие следы на коже.