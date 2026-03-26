Инфекционист Матюхин предостерег, что попытки смазать клеща маслом или спиртом могут спровоцировать заражение

Врач, специалист по направлению «Инфекционные болезни» Андрей Матюхин в беседе с РИАМО предупредил о серьезной опасности, связанной с неправильным удалением клеща. По его словам, попытки прижечь насекомое, смазать его маслом или спиртом могут привести к заражению.

«Нельзя прижигать его сигаретой или спичкой, а также резко дергать или давить клеща пальцами, так вы можете раздавить его или оторвать тело, оставив голову внутри», — привел слова эксперта сайт RT.

Врач объяснил, что при удушье клещ может выплюнуть инфицированную слюну в ранку, а при раздавливании — выделить содержимое кишечника. Даже при аккуратном извлечении хоботок может остаться в коже и вызвать нагноение.