Инфекционист Мамедов указал на отсутствие научных свидетельств пользы алкоголя против хантавируса

Хантавирус менее устойчив к этанолу по сравнению с коронавирусом. Для нейтрализации вируса достаточно раствора с концентрацией этилового спирта 30–40%, сообщил инфекционист Самир Мамедов в беседе с РИА «Новости» .

По словам врача, для уничтожения коронавируса требуется более высокая концентрация этанола — в диапазоне 70–80%, или изопропанола не менее 75%. В то же время для борьбы с хантавирусом достаточно меньшего содержания спирта.

Мамедов подчеркнул, что спиртовые растворы следует использовать только для дезинфекции поверхностей и рук, а не для внутреннего употребления. Он указал на отсутствие научных доказательств полезности спиртных напитков в борьбе с хантавирусом, добавил «Ридус».