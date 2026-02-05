Инфекционист Малинникова рассказала, что Россию от экзотических вирусов защищает санитарный щит

В России зафиксировали два случая заболевания экзотическими инфекциями: у жителя Подмосковья обнаружили оспу обезьян, а у девушки, прилетевшей с Сейшельских островов, — лихорадку чикунгунья. В Роспотребнадзоре сообщили, что оперативно приняли необходимые меры: заболевших диагностировали и госпитализировали, контактировавших с ними — поместили под наблюдение. Доктор медицинских наук, врач-инфекционист, вирусолог Елена Малинникова рассказала Общественной Службе Новостей , что экзотических вирусов, подчас довольно опасных, науке известно множество.

Однако эксперт отметила, что россиянам не стоит волноваться, поскольку страну защищает санитарный щит: заболевших в других странах туристов быстро выявляют и изолируют. Кроме того, по заразности экзотические вирусы значительно уступают хорошо известным гриппу и коронавирусу.

«В России действует четко разработанная защита от ввоза новых и старых инфекций — так называемый "Санитарный щит". Этот "щит" позволяет нам в кратчайшие сроки тестировать и выявлять инфицированных», — сказала вирусолог.

По словам эксперта, в группу риска по любым вирусным заболеваниям прежде всего входят люди с иммунодефицитом: пожилые, люди с хроническими заболеваниями и так далее. Для защиты организма от вирусов важно поддерживать гигиену рук и тщательно промывать фрукты и овощи перед употреблением. Путешественникам также следует учитывать, с какими вирусными угрозами они могут столкнуться во время поездок в другие страны, подчеркнула Малинникова .