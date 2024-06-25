Инфекционист Лазарюк предупредил, что повторно замороженные мясо и рыба накапливают токсины

Мясо и рыбу лучше не подвергать повторной заморозке, потому что в этом случае продукты начинают накапливать токсины. Об этом RuNews24.ru врач-инфекционист Виктория Лазарюк.

Он объяснил, что в рыбе при нескольких заморозках скапливается гистамин. Это вещество особенно опасно для аллергиков и может вызвать сильные реакции организма.

Как добавил сайт KP.RU, при разморозке продукты начинают атакаовать микробы и бактерии. И, если цикл повторить несколько раз, их количество вырастет в геометрической прогрессии.