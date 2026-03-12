Инфекционист Иноземцев объяснил, как происходит заражение гепатитом С

Гепатит С считается одним из самых коварных заболеваний из-за длительного бессимптомного течения и риска серьезных осложнений, включая цирроз и рак печени. О том, как происходит заражение, рассказала «Пенза-пресс» со ссылкой на врача-инфекциониста Игоря Иноземцева.

Наиболее распространенный путь передачи инфекции — через кровь. Заражение может произойти: при использовании общих игл и шприцев для инъекций; при нанесении татуировок, пирсинга или маникюра нестерильными инструментами; при медицинских манипуляциях, если оборудование недостаточно обработано.

Переливание крови и трансплантация органов сегодня безопасны благодаря строгому контролю донорских материалов. Половой путь передачи гепатита С считается низкоэффективным, однако риск повышается при наличии повреждений слизистых. Передача вируса от матери ребенку происходит примерно в 5% случаев, но возрастает, если у женщины также есть ВИЧ-инфекция. Бытовым путем — через посуду, полотенца или общие столовые приборы — заразиться практически невозможно.

Для профилактики инфекции специалист рекомендует:

— никогда не пользоваться чужими предметами личной гигиены: бритвами, зубными щетками, маникюрными принадлежностями; — выбирать лицензированные салоны красоты и тату-салоны, соблюдающие санитарные нормы; — при половых контактах с новыми партнерами следует использовать презервативы; — тем, кто относится к группам риска, необходимо проверить свой статус и при необходимости пройти обследование.