Инфекционист Болдырева объяснила, что отсутствие укуса клеща не исключает заражения

Врач-инфекционист медицинской компании «СберЗдоровье» Екатерина Болдырева рассказала RT , что возбудители инфекций, такие как боррелии и вирус энцефалита, находятся в слюнных железах и кишечнике клеща. На поверхности тела, лапках или панцире клеща вирусов и бактерий обычно нет.

По словам эксперта, если клещ ползал по одежде или неповрежденной коже, риск заражения клещевыми инфекциями считается крайне низким. Передача инфекций происходит в подавляющем большинстве случаев во время присасывания.

Тем не менее полностью исключать риск заражения без укуса нельзя. Небольшая вероятность инфицирования может появиться, если раздавить клеща, а после дотронуться до слизистых оболочек или поврежденной кожи. Поэтому важно снимать клеща аккуратно, не раздавливая, а после удаления вымыть руки.

Если клещ обнаружен на коже, определить на глаз, успел он присосаться или нет, бывает непросто. На ранней стадии клещ очень мал и почти незаметен. Укус может быть безболезненным, потому что вместе со слюной клещ впрыскивает анестезирующее вещество. Если клещ неподвижен, велика вероятность, что он уже внедрился в кожный покров. В таком случае необходимо максимально быстро удалить клеща.

После извлечения место укуса обрабатывается водным раствором антисептика, например хлоргексидина или бетадина, также можно использовать раствор йода либо спирт.