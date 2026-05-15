Инфекционист Болдырева назвала регулярную вакцинацию самым надежным способом защиты от столбняка после травмы на даче

Столбняк — это серьезное инфекционное заболевание, которое поражает нервную систему. Его вызывает токсин Clostridium tetani, более известный как столбнячная палочка. Ее споры могут долгое время сохраняться в почве и представлять опасность при попадании в рану. Врач-инфекционист медицинской компании «СберЗдоровье» Екатерина Болдырева рассказала RT , что наибольший риск развития столбняка представляют колотые и глубокие раны. Это могут быть занозы, проколы гвоздем или нестерильной иглой, порезы грязным инструментом, а также укусы животных.

«Столбнячная палочка наиболее активно размножается вне доступа к воздуху. Однако даже незначительные травмы с нарушением целостности кожи и слизистых могут привести к инфицированию, если в рану попали частицы почвы, слюны или фекалий животных, зараженных столбнячной палочкой», — отметила Болдырева.

По словам эксперта, самый надежный способ защиты от столбняка — регулярная вакцинация.

«Споры столбняка устойчивы к большинству антисептиков, поэтому обработки раны перекисью водорода, хлоргексидином или другими средствами недостаточно, чтобы защититься от заболевания на 100%», — подчеркнула она.

Врач рекомендовала соблюдать осторожность при работе на природе и на даче: использовать плотные садовые перчатки и обувь с плотной подошвой, особенно при работе с острыми инструментами, тщательно мыть руки после работы.

Если рана глубокая, загрязнена землей, получена в результате укуса животного, тяжелого ожога или обморожения, необходимо как можно скорее обратиться к врачу. В травмпункте специалист оценит тип раны и прививочную историю пациента и примет решение о необходимости ревакцинации или введения противостолбнячного иммуноглобулина.