Инфекционист Альтштейн посоветовал мыть фрукты и кипятить воду, чтобы спастись от ротавируса на море

Ротавирусные инфекции могут возникнуть в любой сезон, однако особенно активными они становятся в летне-осенний и зимне-весенний периоды. Об этом сообщил сайту телеканала «Звезда» инфекционист и главный научный сотрудник НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Анатолий Альтштейн.

Этот вирус обладает высокой устойчивостью и может долго сохраняться в воде, на различных поверхностях и продуктах питания. Основным носителем является человек, который выделяет вирус с фекалиями, что приводит к его распространению на различные объекты.

Заражение ротавирусом происходит фекально-оральным путем, когда вирус с испражнениями попадает на руки и затем в рот. Существует только один способ профилактики — соблюдение санитарно-гигиенических норм. Важно употреблять только безопасные продукты и чистую воду.

«Фрукты нужно мыть, воду — кипятить. Так вы можете в значительной мере себя уберечь. Вакцин против этого вируса нет таких, какие можно было бы широко применять. Поэтому гигиенические меры защиты являются тут единственными», — отметил Альтштейн.

Во время купания также существует риск заглатывания воды, особенно если в этом месте много заболевших — концентрация вируса может быть достаточно высокой. По этой причине рекомендуется избегать попадания воды в рот при плавании.