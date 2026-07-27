Имплантолог Барсегян предупредил, что пустое место в зубном ряду может привести к серьезным проблемам

Пустое пространство в зубном ряду после удаления зуба может вызвать смещение соседних зубов, нарушения прикуса и проблемы с височно-нижнечелюстным суставом. Об этом «Известиям» сообщил кандидат медицинских наук, челюстно-лицевой хирург, имплантолог и основатель клиники Estetus Севак Барсегян.

Эксперт объяснил, что зубы образуют единую конструкцию. Утрата одного элемента запускает цепную реакцию: соседние зубы наклоняются в сторону пустого пространства, а зуб-антагонист на противоположной челюсти выдвигается, пытаясь восстановить контакт.

«Утрата одного элемента, особенно жевательного зуба, нарушает равновесие всей конструкции», — отметил Барсегян.

Процесс начинается через несколько месяцев после удаления зуба и может привести к хроническим головным болям, дискомфорту при жевании и даже к сколиозу.

Барсегян подчеркнул, что на ранних стадиях смещение может оставаться незамеченным. Когда симптомы становятся явными, лечение требует комплексного подхода: сначала ортодонтическая коррекция, затем восстановление костной ткани и установка импланта. Оптимальным решением является восстановление зуба сразу после удаления.