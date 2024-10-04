Иммунолог Жемчугов, рассказал, что вирус Марбург распространился из-за поедания летучих мышей

Вирус Марбург имеет своих природных носителей, в основном летучих мышей, объяснил доктор медицинских наук Владислав Жемчугов. Заражение обычно происходит при употреблении этих животных в пищу, часто в сыром виде, сообщил сайт телеканала «Звезда» .

Кроме того, в странах с фиксированными случаями вируса существует традиция обнимания покойников, что увеличивает риск заражения. При тесных контактах вирус может быстро распространиться среди населения, и, по данным Жемчугова, 70-80% зараженных могут погибнуть. Единственным способом предотвратить пандемию является строгий карантин.

Очаги болезни находятся в удаленных африканских джунглях, и распространение возможно только при перемещении зараженных людей в другие страны. Симптомы вируса включают повреждение сосудов, головную боль и мышечные боли, но в настоящее время не существует ни лекарств, ни вакцин для лечения.