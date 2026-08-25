Иммунолог Жемчугов оценил риски распространения COVID-19 осенью и зимой

Врач-иммунолог Владислав Жемчугов рассказал, чего ожидать от COVID-19 в осенне-зимний период. В интервью радио Sputnik специалист отметил, что коронавирус перешел в сезонную инфекцию, подобную гриппу.

По мнению доктора медицинских наук, новой волны заболеваемости не стоит опасаться, поскольку у многих людей выработался иммунитет. Доктор подчеркнул, что вирус постоянно мутирует, но под давлением иммунитета он будет протекать в более легкой форме.

Точную дату начала возможной вспышки заболеваемости предсказать сложно. Это будет зависеть от различных факторов, таких как местный иммунитет и особенности распространения вируса в разных регионах. Жемчугов отметил, что важно следить за ситуацией в южном полушарии, чтобы понимать, какой будет коронавирус.

Иммунолог рекомендовал укреплять иммунитет заранее. Он посоветовал обращаться к врачу для обследования и корректировки состояния организма, а также принимать контрастный душ.