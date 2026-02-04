Иммунолог Зеленский рассказал о важности ранней диагностики рака желудка и кишечника

Медицинский менеджер АО «Сервье», врач-иммунолог Евгений Зеленский, в беседе с «Известиями» подчеркнул значимость своевременной диагностики рака желудка и колоректального рака. По его словам, эти заболевания часто выявляются на поздних стадиях, что существенно ухудшает прогноз для пациентов.

Специалист отметил, что в России четверть случаев колоректального рака и более трети случаев рака желудка обнаруживаются уже на самой поздней стадии.

«Надо понимать, что за цифрами — судьбы людей, которые поздно обратились к врачу», — подчеркнул Зеленский.

По мнению врача, основная проблема заключается в бессимптомном течении этих заболеваний на ранних стадиях. Люди часто списывают дискомфорт на стресс или неправильное питание, не подозревая о развитии серьезной патологии.

В качестве ключевого метода диагностики колоректального рака врач назвал колоноскопию, которую рекомендуется проходить раз в 5–10 лет начиная с 45–50 лет. Для профилактики рака желудка он предложил эзофагогастродуоденоскопию (ЭГДС).

Особое внимание своему здоровью, по словам эксперта, следует уделять людям старше 45 лет, а также тем, у кого в семье были случаи онкозаболеваний желудочно-кишечного тракта, пациентам с хроническими заболеваниями ЖКТ и нездоровыми привычками.

«Потратьте один день на обследование сегодня, чтобы сохранить здоровье и жизнь на долгие годы. Современная диагностика — это не больно и не страшно. Страшно — упустить время», — заключил специалист.