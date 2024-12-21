Врач-иммунолог Владислав Жемчугов в интервью радио Sputnik рассказал об особенностях так называемого легкого ковида. Он отметил, что «легкий ковид» не так опасен.

Его симптомы похожи на симптомы ОРВИ: ломота, головная боль, вялость и небольшая температура — 37,5. Это обычно проходит за пару дней.

По мнению Жемчугова, опасаться «легкого ковида» не стоит, если нет тяжелых хронических заболеваний. Врач объяснил, что вирус постоянно мутирует, чтобы иметь преимущество в окружающей среде. Сейчас заболевание проходит в легкой форме — это самый быстрый путь для вируса распространиться на планете и выяснить своих «коллег», то есть все предыдущие конструкции.

Жемчугов подчеркнул, что вирусы нельзя сравнивать с тараканами, потому что они умны в плане распространения.

Врач дал советы тем, кто почувствовал недомогание. Если вы простудились, он рекомендует принять две таблетки аспирина и попарить ноги в горчице. Однако если у вас есть тяжелые заболевания (бронхиальная астма, болезни сердца или лёгких), нужно вызвать врача, который сделает тест на ковид или грипп.