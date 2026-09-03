Иммунолог Викулов призвал россиян привиться от гриппа осенью

Подъема заболеваемости гриппом в России стоит ожидать в ноябре–январе, однако необычных вспышек не прогнозируется. Директор Научного информационного центра по профилактике и лечению вирусных инфекций Георгий Викулов назвал вакцинацию главным способом защиты, передает ИА НСН .

Глава Роспотребнадзора Анна Попова ранее сообщила на Восточном экономическом форуме, что в России могут распространиться гонконгский и свиной грипп. До этого рост заболеваемости этими штаммами зарегистрировали в Южном полушарии.

Викулов отметил, что эти вирусы не обладают необычными свойствами, хотя у них возможны дополнительные мутации. По его словам, сведений об устойчивости штаммов к препаратам пока нет. Референс-центр по гриппу непрерывно отслеживает циркуляцию респираторных вирусов в России.

Иммунолог подчеркнул, что в стране применяют 13 вакцин для профилактики гриппа. Массовая вакцинация поможет сформировать популяционный иммунитет, добавил он. Также существуют медикаментозные и немедикаментозные способы профилактики респираторных инфекций.