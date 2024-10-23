Иммунолог Усачева: за осенней простудой может скрываться аллергия на опавшую листву

Частые осадки и высокая влажность — идеальные условия для образования плесени в опавшей осенней листве. Об этом рассказала аллерголог-иммунолог Анна Усачева в беседе с « Газетой.ru ».

По ее словам, при вдыхании спор у человека может развиться аллергия, сопровождающаяся затрудненным дыханием и приступами одышки. Кроме того, возникают и другие симптомы, которые зачастую принимаются за проявления простуды.

Врач отметила, что отличительная особенность аллергии — отсутствие повышенной температуры тела. В остальном реакция может быть разнообразной: чихание, зуд в горле, заложенность носа, слезящиеся глаза и даже высыпания на коже, добавил сайт «Аргументы и факты».