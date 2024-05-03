Иммунолог Усачева: аллергия на укусы насекомых появляется при повторяющихся контактах с ними | 360°

Здоровье 03 мая 2024, 17:04 Иммунолог Усачева: аллергия на укусы насекомых появляется при повторяющихся контактах с ними

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Аллергия на укусы насекомых может появиться при повторяющихся контактах с ними. Об этом RT рассказала кандидат медицинских наук, иммунолог-аллерголог Анна Усачева.

Как пояснила Общественная Служба Новостей, речь идет не только о повторных укусах, но и о вдыхании частиц жалящего насекомого. Повторные ужаления провоцируют реакцию иммунной системы, из-за чего и возникают симптомы аллергии.

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Человек начинает испытывать зуд в месте укуса, могут появиться отеки и покраснения. Эксперт добавила, что наибольшую опасность представляют укусы пчел, ос, шершней и шмелей.