Иммунолог Шуппо порекомендовала включить в меню пять ключевых продуктов

Осенне-зимний сезон традиционно сопровождается ростом заболеваемости ОРВИ, где основой профилактики остаются вакцинация, гигиена, сон и спорт, а питание играет важную вспомогательную роль. Как отметила в интервью MIR24.TV иммунолог Ольга Шуппо, ни один продукт не дает стопроцентной защиты, но правильный рацион помогает снизить риски и легче перенести инфекцию, обеспечивая организм необходимыми витаминами и антиоксидантами.

Врач рекомендует включить в меню пять ключевых продуктов. Сладкий красный перец лидирует по содержанию витамина C, который укрепляет барьер слизистых оболочек, а также содержит клетчатку для здоровой микрофлоры кишечника, где сосредоточено 70% здоровья иммунной системы; при готовке из него важно удалять семена, чтобы избежать вздутия. Брокколи способствует детоксикации и обеспечивает тройную защиту благодаря витаминам А, С и Е, нейтрализуя свободные радикалы. Морковь служит источником бета-каротина, преобразующегося в витамин А для здоровья кожи и слизистых, однако для его усвоения овощ необходимо сочетать с жирами.

Клюква снимает воспаление и мешает бактериям крепиться к слизистым благодаря витамину C и проантоцианидинам. Чеснок замыкает пятерку лидеров благодаря своим антибактериальным свойствам, но его следует употреблять с осторожностью, так как он усиливает иммунный ответ.