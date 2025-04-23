Иммунолог Рябова заявила, что бризер поможет облегчить симптомы аллергии

Врач аллерголог-иммунолог Ксения Рябова в эфире радиостанции «Говорит Москва» порекомендовала людям с аллергией использовать бризеры для проветривания. Они обеспечивают приток свежего воздуха без необходимости открывать окна.
«Бризер — идеальный вариант. Фильтры в нем можно менять. Если кондиционера нет, то приточная система с забором воздуха с улицы тоже подойдет», — отметила доктор.
Увлажнитель воздуха поможет осадить пыльцу вниз, а влажная уборка и очистители сделают воздух чище. Сетки «антипыльца» эффективнее обычных противомоскитных сеток, но полностью от аллергенов не защитят. Поэтому их стоит предварительно смачивать, подчеркнула Рябова.
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