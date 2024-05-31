Иммунолог Продеус рассказал, что мыть руки нужно по 6-8 раз в день

По его словам, многие люди продолжают ходить на работу и посещать другие места массового скопления людей, несмотря на болезнь. Поэтому нельзя пренебрегать мытьем рук.

«Всегда есть люди, которые будут болеть тяжело — любым респираторным вирусом, и коронавирусом в том числе. Пожалуйста, думайте об этом и не забывайте о мерах предосторожности», —отметил врач.

Как добавил aif.ru, мыть руки нужно не менее 6-8 раз. Также не стоит забывать о процедуре каждый раз по возвращению домой.