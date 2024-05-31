Иммунолог Продеус рассказал, что мыть руки нужно по 6-8 раз в день

Регулярное мытье рук помогает обезопасить человека от целого ряда заболеваний. Об этом НСН рассказал иммунолог, доктор медицинских наук, профессор Андрей Продеус.

По его словам, многие люди продолжают ходить на работу и посещать другие места массового скопления людей, несмотря на болезнь. Поэтому нельзя пренебрегать мытьем рук.

«Всегда есть люди, которые будут болеть тяжело — любым респираторным вирусом, и коронавирусом в том числе. Пожалуйста, думайте об этом и не забывайте о мерах предосторожности», —отметил врач.

Как добавил aif.ru, мыть руки нужно не менее 6-8 раз. Также не стоит забывать о процедуре каждый раз по возвращению домой.

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