Иммунолог Продеус объяснил, что клещи выбирают жертву спонтанно | 360°

Здоровье 17 мая 2024, 12:24 Иммунолог Продеус объяснил, что клещи выбирают жертву спонтанно

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Нет какой-то определенной системы, по которой клещи выбирают свою жертву, они всегда действуют спонтанно. Об этом «Радио 1» рассказал врач-иммунолог Андрей Продеус.

По его словам, клещам нет никакого дела до того, к кому именно присосаться. Они цепляются к первому встречному.

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«Они просто знают, что это теплокровное живое существо, у которого есть кровь. Никаких особенностей у человека в этом отношении не существует», — отметил врач.

Как добавил RT, не доказано, что клещи имеют особую слабость к людям с определенной группой крови или определенного пола.

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