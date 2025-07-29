Иммунолог Продеус назвал головную боль, лихорадку и сыпь симптомами клещевого риккетсиоза

Врач-иммунолог, кандидат медицинских наук Андрей Продеус в беседе с «Абзацем» подчеркнул необходимость соблюдения мер предосторожности при нахождении на природе, так как вакцин от риккетсиоза не существует. Он прокомментировал увеличение доли зараженных риккетсиями клещей, которая превысила показатели по боррелиозу.

«От риккетсии, как и от боррелиоза, не существует вакцины, она есть только от клещевого энцефалита. Но с двумя первыми заболеваниями можно бороться с помощью антибиотиков. При походе в лес нужно использовать средства защиты и правильно одеваться, чтобы избежать укусов клещей», — отметил Продеус.

Врач также подчеркнул важность своевременной диагностики заболеваний. Боррелиоз проще выявить по характерному месту укуса, в то время как риккетсиоз не имеет таких классических признаков. Общие симптомы риккетсиоза включают лихорадку, головную боль и сыпь, подчеркнул доктор.