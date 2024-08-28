Иммунолог Продеус: качественную шаурму без соусов можно есть с пяти лет

В целом шаурма не является опасным блюдом для детей, однако важно позаботиться о свежести ее ингредиентов. Такое мнение высказал главный иммунолог Московской области Андрей Продеус в беседе с «Абзацем».

По его словам, опасность для представителей всех возрастов несут именно некачественные продукты.

«Шаурма ничем не хуже свиной отбивной с грибами или пюре. Более того, если делается она правильно, то там мясо, зелень и лаваш, и ничего плохого в этом нет для ребенка десяти лет», — отметил врач.

Он также добавил, что и в пять лет уже можно давать данное блюдо. Однако стоит ограничить добавление соусов.

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