Иммунолог Продеус: качественную шаурму без соусов можно есть с пяти лет

В целом шаурма не является опасным блюдом для детей, однако важно позаботиться о свежести ее ингредиентов. Такое мнение высказал главный иммунолог Московской области Андрей Продеус в беседе с « Абзацем ».

По его словам, опасность для представителей всех возрастов несут именно некачественные продукты.

«Шаурма ничем не хуже свиной отбивной с грибами или пюре. Более того, если делается она правильно, то там мясо, зелень и лаваш, и ничего плохого в этом нет для ребенка десяти лет», — отметил врач.

Он также добавил, что и в пять лет уже можно давать данное блюдо. Однако стоит ограничить добавление соусов.