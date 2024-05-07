Иммунолог Продеус: безопасных препаратов для наружного применения не бывает | 360°

Здоровье 07 мая 2024, 15:16 Иммунолог Продеус: безопасных препаратов для наружного применения не бывает

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Аллерголог-иммунолог Андрей Продеус заявил, что не стоит недооценивать воздействие препаратов для наружного применения. Безопасных мазей и гелей не бывает, отметил эксперт в беседе с «Ридусом».

Он напомнил о существовании множества лекарств с разными названиями, основанных на нестероидных противовоспалительных средствах. Речь идет, например, об анальгине, ибупрофене, диклофенаке.

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По словам врача, проблема с ними одна и та же: люди слишком активно и избыточно используют данные препараты. Однако важно помнить, что мази имеют конкретные дозы и ограничения, подчеркнул специалист.