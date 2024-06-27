Иммунолог Портняга рассказала, что чаще всего у маленьких детей развивается пищевая аллергия

Врач иммунолог-аллерголог Екатерина Портняга в беседе с «Газетой.ru» рассказала о росте случаев пищевой аллергии среди маленьких детей за последнее время. По словам медика, этот вид аллергии обычно проявляется кожными высыпаниями или расстройством ЖКТ.

Не менее редки случаи аллергического риноконъюктивита и бронхиальной астмы, добавила Портняга. Последнее заболевание опасно тем, что человек может задохнуться.

«Во многих случаях она (астма — ред.) провоцируется воздействием именно аллергенов из окружающей среды», — процитировал сайт kp.ru медика.

У пациентов с аллергическим ринитом или астмой высок риск развития синуситов и отитов, добавила иммунолог.