Иммунолог Портняга рассказала, что чаще всего у маленьких детей развивается пищевая аллергия

Врач иммунолог-аллерголог Екатерина Портняга в беседе с «Газетой.ru» рассказала о росте случаев пищевой аллергии среди маленьких детей за последнее время. По словам медика, этот вид аллергии обычно проявляется кожными высыпаниями или расстройством ЖКТ.

Не менее редки случаи аллергического риноконъюктивита и бронхиальной астмы, добавила Портняга. Последнее заболевание опасно тем, что человек может задохнуться.

«Во многих случаях она (астма — ред.) провоцируется воздействием именно аллергенов из окружающей среды», — процитировал сайт kp.ru медика.

У пациентов с аллергическим ринитом или астмой высок риск развития синуситов и отитов, добавила иммунолог.

Ефимов: в центре Москвы по программе реновации и комплексного развития построят жилые дома

Фейк: Социальный фонд России оказался «финансовой пирамидой»

«Я не остановлюсь». Чем болеет Селин Дион

Почему все сошли с ума из-за сборной Грузии по футболу

«Были судороги». Отравившиеся в курском баре «Суши кинг» рассказали о случившемся

Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте