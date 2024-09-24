Иммунолог объяснил резкое увеличение случаев гриппа и ОРВИ в России
Иммунолог Болибок: школьники в сентябре открывают канал заражения гриппом и ОРВИ
Заболеваемость гриппом и ОРВИ в России за неделю выросла на 25%, сообщил Роспотребнадзор. Врач иммунолог, аллерголог Владимир Болибок в беседе с 360.ru объяснил причины этого резкого всплеска.
«В сентябре возникает новый канал распространения — это дети школьники и учащиеся. Дети собираются из разных семей в достаточно плотно заселенные и закрытые помещения, там этой инфекцией обмениваются, потом тащат ее обратно к своим семьям», — пояснил специалист.
Также в детские сады вернулись дошколята, учащиеся пошли в другие заведения — ПТУ, вузы.Кроме того, на рост заболеваемости повлияло окончание отпускного сезона — люди начали возвращаться с дач, где жилье достаточно рассредоточено.
«Я наблюдаю, что больше людей в магазинах стало появляться, видимо, на самом деле дачный сезон закончился. В час пик народу побольше стало, и машин на улицах, и в общественном транспорте. Поэтому это все влияет на скорость передачи ОРВИ и в частности коронавирусной инфекции», — заключил Болибок.
Люди из группы риска - страдающие ожирением, диабетом, заболеванием почек, должны носить маски в общественных местах. От ОРВИ медицинская маска защищает на 100%, при коронавирусе она значительно снижает дозу заражения, болезнь пройдет в легкой форме.
«Это доказали предыдущие четыре года с коронавирусом. Когда был жесткий масочный режим, ни ОРВИ, ни гриппа не было вообще во всем мире, поэтому конечно нужно маску носить и вы не будете болеть ОРВИ и гриппом», — напомнил Болибок.
Врач рекомендовал сделать прививку от коронавируса и гриппа. Вспышку гриппа в России ожидают в конце ноября — в начале декабря.