Иммунолог Логина заявила, что симптомы аллергии есть практически у 80% жителей планеты

Аллергия может стать причиной пищевой непереносимости. У детей аллергия чаще всего возникает на фоне недостатка ферментов. Об этом сайту «Москва 24» рассказала иммунолог-аллерголог Надежда Логина.

По словам доктора, пищевая аллергия часто возникает у детей из-за неполноценного развития функций ЖКТ. Организм детей вырабатывает недостаточное количество ферментов для расщепления пищи. В результате этого пища не распадается на мелкие молекулы, которые могут быть усвоены организмом, и он начинает воспринимать их как чужеродные.

«Довольно часто такая ситуация возникает при употреблении молока. В результате чего у ребенка начинает развиваться аллергия, которая со временем может как исчезнуть, так и сохраниться», — рассказала врач.

Также подобная патология иногда обусловлена генетически: у человека изначально может отсутствовать какой-либо фермент. Кроме того, гиперактивная реакция иногда развивается с возрастом при нарушении иммунитета.

Иммунитет часто страдает из-за неблагоприятной экологической обстановки. Также проблемы могут возникать при хроническом стрессе и недосыпе, которые негативно влияют на нервную систему и организм в целом, добавила Логина.

«Если в прошлом столетии симптомы аллергии наблюдались у 4–6% населения планеты, то сейчас — практически у 80%», — отметила врач.

Пищевая аллергия обычно сопровождается першением в горле, чиханием, фарингитом, кашлем, метеоризмом и другими проблемами с ЖКТ, отметила врач. Для патологии также характерны высыпания: кожные дерматиты и крапивница. В более тяжелых случаях непереносимость может вызвать отек Квинке или приступ бронхиальной астмы, добавила специалист.

«Вылечить аллергию можно с помощью аутолимфоцитотерапии, то есть благодаря введению вакцины с небольшой дозой непереносимых организмом аллергенов. Такой способ помогает сформировать устойчивость иммунитета», — сказала Логина.

Таким образом, современная медицина может предложить медикаментозную терапию при различных видах пищевой аллергии, заключила специалист.