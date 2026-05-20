Иммунолог Логина рассказала, что аллергию на пыльцу березы можно вылечить

С началом цветения березы многие аллергики сталкиваются с необходимостью принимать антигистаминные препараты. Кандидат медицинских наук, иммунолог-аллерголог Надежда Логина в эфире радио Sputnik рассказала, почему поллиноз не так безобиден, как кажется на первый взгляд.

Аллергия на пыльцу цветущих растений проявляется через симптомы, схожие с острыми респираторными вирусными заболеваниями: заложенность носа, обильные выделения, зуд глаз, чихание, кашель. В тяжелых случаях может развиться сезонная бронхиальная астма.

«Антигистаминные препараты лишь снимают проявления симптомов, уменьшают их активность, а не обладают радикальным лечебным действием», — предупредила Надежда Логина.

Она подчеркнула, что аллергия может прогрессировать из сезона в сезон, расширяя спектр аллергенов и приводя к развитию перекрестной пищевой аллергии. Несмотря на сложность заболевания, современная медицина способна диагностировать и лечить аллергические реакции.

«Главное — аллергия, в том числе и на пыльцу растений, радикально излечима», — рекомендует врач.

Важно не просто снимать симптомы, а выяснить причину заболевания и провести радикальное лечение. Широко известная аллерген-специфическая иммунотерапия, применяемая во всем мире, позволяет эффективно бороться с аллергией при помощи аллерговакцин, содержащих маленькие дозы пыльцы растений.