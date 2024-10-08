Иммунолог Крючков заявил, что стрептококковая инфекция в Гонконге вряд ли вызовет эпидемию

Стрептококковая инфекция, замеченная в Гонконге, скорее всего, не приведет к эпидемии. Такой вывод сделал иммунолог и кандидат медицинских наук Николай Крючков в беседе с «Москвой 24» .

Ранее в Центре защиты здоровья при департаменте здравоохранения Гонконга сообщили, что более 90 человек стали жертвами инфекции, вызванной стрептококками группы B. Согласно данным ведомства, источник заражения мог быть связан с сырой пресноводной рыбой. Известно, что инфекция уже привела к смерти четырех человек.

Крючков отметил, что стрептококки группы B и раньше провоцировали вспышки заболеваний. Например, в 2015 году в Сингапуре была зарегистрирована значительная вспышка. Однако ситуацию удалось взять под контроль после введения запрета на употребление необработанной речной рыбы, добавил эксперт.

Он также отметил, что в целом эта инфекция чаще встречается в странах Юго-Восточной Азии.