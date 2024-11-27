Иммунолог Крючков заявил, что пик заболеваемости ОРВИ и COVID-19 ожидается в середине декабря

В России возрос уровень заболеваемости ОРВИ и коронавирусной инфекцией. При этом пик диагностирования болезней придется на середину декабря, как и в предыдущие сезоны. Об этом рассказал кандидат медицинских наук, иммунолог Николай Крючков в интервью радио Sputnik.
Он отметил, что ближе к новогодним праздникам заболеваемость снизится, но с февраля начнется новый всплеск. Суммарно ОРВИ и гриппом болеют чаще, однако COVID-19 так же часто диагностируется.
Самым главным способом защиты от этих болезней считается вакцинация. Кроме того, стоит в период обострения инфекций уменьшить число контактов с малознакомыми людьми и минимизировать поездки на общественном транспорте в час пик, резюмировал врач.
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