Иммунолог Крючков заявил, что не видит предпосылок к распространению лихорадки чикунгунья в России

Иммунолог Николай Крючков обсудил риск распространения лихорадки чикунгунья в России. Сейчас основные очаги заболевания находятся в теплых азиатских и африканских странах. Однако случаи заражения стали выявлять и в Европе, и в Китае, передала « Вечерняя Москва ».

Врач отметил, что в КНР пик заболеваемости уже прошел, и власти принимают достаточные меры для борьбы с комарами — переносчиками инфекции. Для России риски вспышки чикунгунья пока не очевидны, так как необходимые для распространения вируса условия в стране не сформировались.

«Безусловно, вероятность не нулевая, но предпосылок к тому, чтобы в нашей стране возникла вспышка заболевания с последующим закреплением, я пока не вижу», — отметил эксперт.

По его словам, ареал распространения тропических инфекций расширяется из-за глобального потепления.