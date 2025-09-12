Иммунолог Крючков увидел серьезную угрозу для здоровья человека в нанопластике

«Самый опасный для человека — это нанопластик, это ультрамелкие частицы пластика размером от одного нанометра до одного микрона. А один нанометр — это одна миллионная часть миллиметра», — отметил специалист.

По словам врача, наночастицы пластика способны проникать в клетки и нарушать их нормальное функционирование. Они вмешиваются в работу клеточных мембран, митохондрий и даже ядер клеток. Это может привести к серьезным нарушениям на клеточном уровне.

Кроме того, наночастицы пластика постоянно выделяют токсичные вещества, включая тяжелые металлы и органические соединения, которые могут серьезно повлиять на здоровье. Также они могут накапливаться в головном мозге.