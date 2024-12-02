Иммунолог Крючков: обработка рук и проветривание снизят риск заражения микоплазменной пневмонией

Подхватить микоплазменную пневмонию могут как взрослые, так и дети. В настоящее время не существует вакцины, защищающей от заболевания. Об этом рассказал иммунолог и кандидат медицинских наук Николай Крючков в беседе с «Москвой 24».
По его словам, снизить риск заражения поможет соблюдение общих мер предосторожности. Так, врач посоветовал ограничить социальные контакты и регулярно проветривать помещения. Немаловажно носить специальные маски и обрабатывать руки, отметил медик.
Он также напомнил, что обычно микоплазменная пневмония сопровождается небольшой температурой, кашлем и недомоганием. В более тяжелых случаях к симптомам относятся одышка и синюшность кожных покровов.
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