Иммунолог Крючков: обработка рук и проветривание снизят риск заражения микоплазменной пневмонией

Подхватить микоплазменную пневмонию могут как взрослые, так и дети. В настоящее время не существует вакцины, защищающей от заболевания. Об этом рассказал иммунолог и кандидат медицинских наук Николай Крючков в беседе с « Москвой 24 ».

По его словам, снизить риск заражения поможет соблюдение общих мер предосторожности. Так, врач посоветовал ограничить социальные контакты и регулярно проветривать помещения. Немаловажно носить специальные маски и обрабатывать руки, отметил медик.

Он также напомнил, что обычно микоплазменная пневмония сопровождается небольшой температурой, кашлем и недомоганием. В более тяжелых случаях к симптомам относятся одышка и синюшность кожных покровов.