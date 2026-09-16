Иммунолог Ярцева отметила, что для борьбы с вирусными инфекциями достаточно правильно питаться

По словам Ярцевой, поддерживать иммунную систему организма можно с помощью трех базовых составляющих: правильного питания, полноценного сна и регулярной физической активности. Для укрепления здоровья не требуются строгие или особые диеты — достаточно сбалансировать рацион, обеспечив поступление сложных углеводов, клетчатки и белка. Белок играет ключевую роль в синтезе белковых молекул, включая антитела, которые защищают организм от патогенов, пишет «Свободная пресса».

Также Ирина Ярцева отметила, что в России уже стартовала ежегодная кампания по вакцинации против гриппа, и в этом сезоне она будет «достаточно актуальной».