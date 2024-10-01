Иммунолог Ярцева: недосып и стресс существенно увеличивают риск заражения гриппом

Врач-иммунолог Ирина Ярцева в беседе с «Ридусом» рассказала, какие факторы провоцируют возникновение гриппа и других вирусов в осенний период. В первую очередь медик указала на недосып и стресс.

Специалист отметила, что состояние иммунной системы напрямую зависит от режима сна и бодрствования.

«Наш сон должен быть максимально комфортным. Если есть храп, то пора заняться его лечением. Если мучит тревожность, то можно принять успокаивающие препараты», — сказала Ярцева.

Иммунолог призвала не забывать о прогулках на свежем воздухе, занятиях спортом и полноценном питании.