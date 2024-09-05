Иммунолог Гуськова: облепиха снижает риск хронических заболеваний и замедляет старение

Облепиха — отличный источник витаминов С, Е, А, группы B, а также калия, магния и железа. Об этом рассказала диетолог, иммунолог, аллерголог Александра Гуськова в беседе с «Радио 1».
По словам медика, ягода содержит большое количество антиоксидантов и жирных кислот. Благодаря борьбе со свободными радикалами оранжевые плоды снижают риск появления хронических заболеваний и замедляют старение, пояснила врач.
Кроме того, облепиха в рационе помогает уменьшить уровень холестерина и улучшить кровообращение, добавили «Известия».
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