Иммунолог Ермакова предупредила, что укусы пчел, шмелей и ос могут привести к анафилактическому шоку

Летом увеличивается вероятность аллергических реакций на укусы насекомых. Это происходит из-за более частых контактов с жалящими и кусающими видами, пояснила врач-аллерголог и иммунолог Злата Ермакова в интервью РИАМО .

Доктор подчеркнула, что особую опасность представляют укусы пчел, ос и шмелей. Местные реакции на укусы могут проявляться как отеки, покраснения, зуд и жгучая боль в месте укуса. Системные симптомы, включая крапивницу по всему телу, отек лица и шеи, затрудненное дыхание, головокружение, тошноту, рвоту и снижение давления, требуют немедленной медицинской помощи, привел слова эксперта «Ридус».

Наиболее тяжелой формой аллергической реакции может стать анафилактический шок. Ермакова отметила, что проблема актуальна для нашей страны, особенно для дачников, пчеловодов, охотников и работников сельского и лесного хозяйства.