Иммунолог Ефимов рассказал, что из-за раннего цветения аллергия может продлиться до конца лета | 360°

Здоровье 03 мая 2024, 13:35 Иммунолог Ефимов рассказал, что из-за раннего цветения аллергия может продлиться до конца лета

Читать 360 в

В этом году жаркая погода во многие регионы России пришла раньше обычного, и страдающие аллергией люди оказались в плену недуга еще в апреле. Об этом сайту newsnn.ru аллерголог-иммунолог НОДКБ Николай Ефимов.

По его словам, можно выделить три сезона цветения. И первый в этом году наступил гораздо раньше обычного. А последний приходится на август, поэтому аллергики будут страдать до конца лета.

Реклама

Ефимов посоветовал при первых симптомах обратиться к врачу. В противном случае аллергия может давать разичные осложнения, как правило, на ЛОР-органы.

Авторы: