Иммунолог Чурюкина рекомендовала не брать в дорогу орехи и яйца из-за риска аллергии

Летом люди часто отправляются в отпуск и длительные поездки. В качестве перекуса в пути многие выбирают яйца и орехи. Однако врач-аллерголог-иммунолог Элла Чурюкина рассказала сайту « Страсти », что эти продукты могут быть опасны.

По словам медика, у некоторых людей иммунная система может воспринять определенные белки как аллергены и запустить защитную реакцию организма. Среди последствий — зуд, высыпания, отек губ и горла, кашель, чихание и даже затрудненное дыхание.

Яичный белок содержит несколько видов аллергенов. Например, овомукоид (белок желтка) способен раздражать слизистую оболочку желудка и кишечника. Альбумин (яичный альбумин, белок) в некоторых случаях вызывает сыпь, крапивницу и затруднение дыхания.