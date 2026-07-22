Иммунолог Чернышова рассказала, когда кондиционер вредит здоровью

Аллерголог-иммунолог Екатерина Чернышова объяснила, что кондиционер не вызывает болезнь сам по себе, но при редкой чистке может распространять бактерии и вредить здоровью, передает «Царьград» .

Чернышова заметила, что через загрязненный кондиционер действительно можно заразиться легионеллезом. Бактерия легионелла размножается во влажной среде при температуре около +20…+30 градусов, а такие условия могут возникать внутри прибора из-за конденсата.

Врач пояснила, что при включении грязного кондиционера бактерии распространяются по помещению вместе с воздухом. Особенно уязвимы люди с ослабленным иммунитетом. При этом инфекция не передается от человека к человеку.

Симптомы легионеллеза могут напоминать ОРВИ: небольшая температура, насморк, боль в горле и слабость. В тяжелых случаях болезнь может привести к пневмонии, высокой температуре и другим осложнениям, пишет сайт aif.ru.

Чернышова добавила, что вред связан не только с бактериями. Долгое пребывание под холодным потоком воздуха, сухой воздух и резкие перепады температур снижают местную защиту слизистых и становятся стрессом для организма.

Эксперт призвала регулярно чистить кондиционер, менять фильтры, поддерживать комфортные температуру и влажность и проветривать помещение.