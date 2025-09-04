Иммунолог Чернышова посоветовала держать температуру в комнате от 18 до 23 градусов

Иммунолог-аллерголог Екатерина Чернышова в беседе с Тульской Службой Новостей объяснила, как избежать заболеваний в осенний период.

По словам врача, снижение температуры и влажности воздуха, а также сокращение времени, проведенного на улице, влияют на выработку витамина D и повышают риск заболеваний. Слизистые пересыхают, кожа сохнет, снижается местная иммунная защита организма, добавила Чернышова.

Среди мер профилактики специалист рекомендовала прогулки на свежем воздухе, регулярное проветривание помещений и контроль микроклимата.

«Важно контролировать микроклимат в комнате. Оптимальная температура — от 18 до 23 градусов, а влажность — 45–55%», — рассказала врач.

Чернышова также посоветовала употреблять продукты, богатые витамином D, и проводить своевременную вакцинацию от гриппа.