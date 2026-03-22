Иммунолог Чернышова поделилась советами, как подготовиться к пыльцевым штормам

Зима создала идеальные условия для активного цветения растений: таянье снега насыщает почву влагой, что способствует формированию и выбросу большого количества пыльцы. Аллерголог-иммунолог Екатерина Чернышова поделилась советами, как подготовиться к предстоящим пыльцевым штормам в Тульской области. Об этом написала «ТСН24» .

Цветение начинается уже в конце февраля — начале марта. Сначала «цветут» плесневые грибки, а затем березы, ольха и лещина. По словам специалиста, в этом году ожидается большое количество пыльцы березы, что может осложнить жизнь аллергикам.

Пик сезона приходится на вторую половину апреля — начало мая, когда концентрация аллергенов достигает максимума. Аллергики могут испытывать заложенность и зуд носа, чихание, насморк, зуд и покраснение глаз, кашель, першение и зуд в горле, а также одышку.

Чтобы не перепутать аллергию с ОРВИ, важно помнить, что вирусная инфекция сопровождается повышением температуры тела и проходит в течение пяти-семи дней. Симптомы аллергии более длительные и не сопровождаются высокой температурой.

Аллергия имеет склонность к семейному типу наследования. Если кто-то из членов семьи страдает аллергией, риск развития аллергии у ближайшего кровного родственника может доходить до 50%.

Для профилактики обострений аллергии рекомендуется создать гипоаллергенный быт: меньше времени проводить на улице, чаще находиться в закрытых помещениях, реже проветривать комнату, использовать различные средства защиты, такие как противопыльцовые сетки на окна, кондиционеры и очистители воздуха. Также можно установить приточные системы вентиляции, которые защищают дом от грибковых аллергенов, пыльцы деревьев и пыли.